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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan meydana geldi

Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan meydana geldi

Heyelanın meydana geldiği köy yollarının açılması için iş makinelerinin çalışması

Köy Yolları Aşırı Yağış 

-Yolun tamamen temizlenmesi
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yollarında, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgelerde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yolları ulaşıma kapandı. Ormanbağı köy yolu ile Çavuşlu-Dolusalkım köy yollarında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan, Şirvan ile Pervari köy yollarında heyelan olması nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini, uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi.

Canpolat, "Bölgede yoğun yağışlar neticesinde bölgede sık sık heyelanlar meydana geliyor. Olayın sevindirici yanı herhangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.

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