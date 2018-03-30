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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te güvenlik korucularına hain saldırı: 6 şehit, 7 yaralı

Siirt'te güvenlik korucularına hain saldırı: 6 şehit, 7 yaralı

ambulansların hastaneye gelişi,

Emniyet Müdürü Başsağlığı Güvenlik Güçleri Hain Saldırı Terör Örgütü 

-Vali ve emniyet müdürünün hastaneye gelişi,
-hastane önünden güvenlik önlemleri ve kalabalık,
-genel detay

( SİİRT -TOPLU)- Siirt Valiliği saldırıda 6 şehit, 7 yaralı olduğunu açıkladı SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı kırsalında yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlen hain saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4'ü asker 7 kişi yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "30 Nisan 2018 tarihinde Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerimize bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda; 6 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 3 Güvenlik Korucusu, 4 asker yaralanmıştır. Yaralı güvenlik güçlerimiz ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
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