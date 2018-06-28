Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
- Elektrik akımına kapılan çocuk - 1 yaralı - Yaralının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesiSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.İlçeye bağlı Dolusalkım köyünde aydınlatma direğine çıkan Murat Adıgüzel (12) elektrik akımına kapıldı.Ağır yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.