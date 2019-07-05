Siirt'te bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı
- Ambulansın hastaneye gelişi - Yaralının sedye ile hastaneye alınması - Hastanenin içi - Genel detaySİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Akmeşe bölgesi kırsalında babasıyla hayvanlarını otlatmaya giden 13 yaşındaki İsmet Kılıç, bulduğu cisimle oynadı.Kılıç, cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.Helikopterle kent merkezine getirilen Kılıç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Diyarbakır'a sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
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