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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te bir evin damına yıldırım böyle düştü

Siirt'te bir evin damına yıldırım böyle düştü

Adamın konuşması,

Çarpma Anı Yıldırım Düştü 

-Yıldırımın çarpma anı,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir binanın çatısına yıldırım düştü. Edinilen bilgiye göre, Afetevler Mahallesi 1801. Sokak Öznur 3 apartmanın çatısına yıldırım düştü. Apartman yöneticisi Mehmet Zakir Erko, “Yıldırım düşmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Olay esnasında biz içerideydik Allah’a şükür ne cama ne de hiçbir yere değmedi damın sol tarafına çarptı” dedi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
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