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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

çocuğun hastanede görüntüsü

Hastane Akrep 

-çocuk ile röportaj
-detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Siirt’e bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden çıkmaya hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak, ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından sokuldu. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin yakınları öldürdükleri akrebi poşetin içine koyarak hastaneye getirdi. Botan Dörtbudak’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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