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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı Video

Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı Video

Hastaneden detaylar

( SİİRT ) SİİRT

Şehit Uzman Çavuş Terör Örgütü 


- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sorucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Dağdöşü kırsalında meydana geldi. Güvenlik önlemi alan askerin yoldan geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcıyı patlatılması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.
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