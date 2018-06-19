Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı Video

- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sorucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Dağdöşü kırsalında meydana geldi. Güvenlik önlemi alan askerin yoldan geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcıyı patlatılması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.