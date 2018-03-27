Siirt’te 5’inci Kitap Fuarı açıldı

-Milletvekili Yasin Aktay'ın Konuşması

-Belediye Başkanı Ceyhun Dılşad Taşkın'ın konuşması

-Açılışın yapılması

-Stantların gezilmesi

-Öğrenciler



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı. Siirt Valiliği öncülüğünde ve belediye ev sahipliğinde 5 gün sürecek olan 5’inci Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı. Kooperatif Mahallesi’ndeki bir düğün salonundaki fuarın açılışına, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu, kurum müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Atik, unutulmuş değerleri su üstüne çıkarmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, Siirt'in hak ettiği seviyeye ulaşması, terörle değil, kitapla, ilim ve irfanla anılması için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.



Atik, “12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin konuşulduğu huzur ve kardeşlik şehri Siirt ilimizde, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan Kitap Fuarı, bu kutlu yolculuğunu bu yıl, ‘Çocuklar Gelecekteki Meslekleri ile Buluşuyor’ sloganı ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Kitap okumanın ihmal edilmemesi ve gençlere kitap okuma konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, ihmal edilmemesi gereken asıl konunun okumak olduğunu dile getirdi. Aktay, “Kendimizi beslemek, kitap okumalıyız. Kitap okumayan gençlik boş bir gençlik oluyor ve geleceğe bir umut vermiyor. Kitap okuyan bağnaz olmaz, başkasına karşı katı ve merhametsiz olmaz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, Siirt'in kitapla aynı cümlede çok şık durduğunu, kentin İbrahim Hakkı Hazretlerini ve daha yüzlerce, binlerce ilim adamı yetiştirdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Fuarda 80 yayın evi ve 35 yazar okurlarla buluşacak.

