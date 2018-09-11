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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Siirt'te 2 komando taburu kuruldu

Siirt'te 2 komando taburu kuruldu

Valinin askeri selamlaması

Terörle Mücadele Jandarma Komando Kurban Kesimi Teröristler 

-müftünün duası
-kurban kesimi
-genel detay

( SİİRT ) - Mehmetçik için kurban kesildi SİİRT

- Siirt'te terörle mücadelede görev yapmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 1'inci ve 2'inci Komando Tabur Komutanlıklarında görev alan Mehmetçik için kurban kesildi. Eski Polis Meslek Yüksek Okulu binasının bahçesinde düzenlenen törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral H. Hilmi Atabay, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay katıldı.
Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan duanın ardından kurban kesildi. Siirt Valisi Atik daha sonra kesilen kurban kanını askerin alnına sürerek, "Allah kaza ve belalardan korusun" dedi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde daha önce teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur komutanlığı vardı, 1'inci ve 2'inci Komando Tabur Komutanlıklarının da kurulmasıyla jandarmanın operasyonel faaliyeti genişletildi.
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