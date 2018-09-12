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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sığınmacıların dönüşleri sürüyor - KİLİS

Sığınmacıların dönüşleri sürüyor - KİLİS

- Öncüpınar Sınır Kapısı genel görüntüsü - Suriyelilerin otobüslerle getirilmesi - Suriyelilerin sınırda işlemlerini yaptırması - Türkiye'ye girişleriSığınmacıların dönüşleri sürüyor - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 10 bini Türkiye'ye döndüKİLİS (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.Bayramı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyeliler, Essalame Gümrük Kapısı'na geliyor.Gümrükteki işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara geçen Suriyeliler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde yaptırdıkları işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor. Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.Türkiye'ye girişlerinde yakınları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca su dağıtılıyor.Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el - Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramdan sonra Türkiye'ye dönüş yapanların sayısının 10 bin 26'ya ulaştığını söyledi.

Yıllardır birbirini göremeyen savaş mağdurlarının Türkiye sayesinde yeniden kavuştuğunu belirten Kasım, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgenin huzura eriştiğini dile getirdi.Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin 840 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gümrük Muhafaza Güvenli Bölge Tampon Bölge Polis Ekipleri 

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