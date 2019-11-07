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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Yangının çıktığı ev önünde dumandan etkilenip ayran içen itfaiye görevlisi ve vatandaşlar

Jandarma İtfaiye Aracı Oturma Odası Sigara Yangına Müdahale 

-Evin önünde yangına müdahale eden itfaiye aracı ve bekleyen jandarma görevlileri
-Evin içinden yanan odalardan görüntü
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Yangın ilçeye bağlı Bayındır Mahallesinde bir evde çıktı. Ev sahibi Mustafa Ak'ın (51) uyuduğu sırada çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Eve giren görevliler yatak odasında ev sahibinin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, oturma odasında içilen sigara nedeniyle koltuğun alev almasıyla yangının çıktığını ve şahsın uykusunda dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi. Mustafa Ak'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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