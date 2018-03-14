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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sigara kaçakçılığı - ŞANLIURFA

Sigara kaçakçılığı - ŞANLIURFA

- Tanker ve içinde yapılan aramada ele geçirilen sigaralar Şanlıurfa 'da sigara kaçakçılığı - Bir tankerde yapılan aramada, 43 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, bir tankerde yapılan aramada 43 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde 73 SM 012 plakalı tanker, Şanlıurfa - Mardin Karayolu'nda durduruldu.Tankerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 43 bin 200 paket sigara bulundu.Tanker sürücüsü, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sigara Kaçakçılığı Kaçak Akalan Sigara Kaçakçılık 

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