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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sigara izmariti bankayı yakıyordu

Sigara izmariti bankayı yakıyordu

Bankadan yoğun duman görüntü

Sigara İzmariti Güvenlik Önlemi Havalandırma Boşluğu Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-Çalışnalr ve vatandaş görüntü
-Polis ekipleri ve itfaiye görüntü
-Bankanın alarmlarının çalması
-Sigara izmaritinin atıldığı havalandırma

( İSTANBUL )- Bankanın havalandırmasına atılan sigara izmariti çöpleri tutuşturunca panik yaşandı İSTANBUL

- Bahçelievler’de bir banka şubesinin havalandırma mazgalına atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Havalandırma da bulunan çöplerin tutuşması sonucu bankaya duman doldu. Kısa sürede tahliye edilen bankada büyük panik yaşandı. Olay Bahçelievler Şirinevler meydanında bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre bankanın yol kenarında bulunan havalandırma mazgalından içeri sigara izmariti atıldı. Atılan sigara izmariti nedeniyle boşlukta bulunan çöpler alev alınca bankanın içerisini duman kapladı. Dumanı gören banka çalışanları bankada bulunan vatandaşları tahliye ettikten sonra kendileri de dışarı çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bankanın çevresine güvenlik şeridi çekerek yoğun güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını söndürdü. Olay anında bankanın önünde bulunan Batuhan Ülger isimli bir vatandaş "Vatandaşlar sigara içerken havalandırma boşluğuna atmışlar oradan yangın çıkmış. Burası kalabalıktı panik yaşandı.” dedi.
Öte yandan yangının havalandırma boşluğunun hemen alt tarafında bulunan arşiv ve jeneratöre bölümüne sıçramaması da yangının büyümesini önledi. Yaşanan bu anlarda büyük korkuya neden olurken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (VK-ÖFA
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