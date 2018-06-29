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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sigara izmariti 80 dönüm buğdayı kül etti

Sigara izmariti 80 dönüm buğdayı kül etti

Yükselen dumanlar

Sigara İzmariti Bild Sigara 

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi
-Araziden görüntü
-Araziden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da sigara izmaritinden dolayı çıkan yangında 80 dönüm buğday kül oldu. Olay, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde buğday tarlasında meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyerek kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını daha da fazla büyümeden söndürdü. Yangın'da 80 dönüm buğday kül olurken, bazı ağaçlar ise zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MK-CK-
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