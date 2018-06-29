Sigara izmariti 80 dönüm buğdayı kül etti

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da sigara izmaritinden dolayı çıkan yangında 80 dönüm buğday kül oldu. Olay, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde buğday tarlasında meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyerek kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını daha da fazla büyümeden söndürdü. Yangın'da 80 dönüm buğday kül olurken, bazı ağaçlar ise zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MK-CK-

