‘Sıfır Atık’ projesinde Diyarbakır’da başarı sağlandı

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( DİYARBAKIR ) - Bir ayda 65 ton kağıt, 15 ton plastik, 7 ton cam, 1,5 ton metal tasarruf edildi DİYARBAKIR



- Tüm yurtta 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde Diyarbakır’da bir ay içerisinde büyük başarı sağlandı. Proje kapsamında kent genelinde yaklaşık 65 ton kağıt, 15 ton plastik, 7 ton cam ve 1,5 ton metal atık geri dönüşüme kazandırıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan “Sıfır Atık” projesinin Diyarbakır mart ayı faaliyet raporunu ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Valilik makamındaki basın toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin katıldı.

Şubat ayı içerisinde geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıyı anımsatan Güzeloğlu, mart içerisinde elde edilen verilerin projenin Diyarbakır’da başarıya ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

Vali Güzeloğlu, “Sıfır atık yaşamın her alanında yaşadığımız ve tükettiğimiz her boyutta en az ve sıfır atık öngören, çevreye saygı temeli değerlerinde gelişen bu anlamda herkesin bu sorumluluğa ortak olmasını gerektiren bir proje. Sıfır atık projesini desteklemek, kalıcı ve sağlıklı bir çevreye doğru kentimizi taşımak bu anlamda temel hedefimiz. İfade edebilirim ki 16 Şubat’ta başlayan bu çalışmalarımız geride bıraktığımız mart ayı sonrasında çok öncü ve bizler için mutluluk verici bir konuma ulaştı. Okullardan başlayarak kurumlara, işyerlerine giderek yayılan bir şekilde bütün bir kente bu projeyi yaymak ve taşımak istiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle bilinçlendirme çocukların, gençlerin ve kadınların evden başlayarak bu perspektifte projeyi sahiplenmesini çok değerli buluyoruz. Eğitim çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Proje sadece kent merkezleriyle de sınırlı değil mutlulukla ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki ilimizdeki bütün köy ve mahallelere kadar uzanan bir perspektifte ve zenginlikte sürüyor” dedi.

Bir aylık süreçte ulaşılan rakamları paylaşan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: “Yapılan çalışmalar sonucunda Diyarbakır genelinde mart ayında 65 bin 758 kilogram kağıt geri dönüştürülmüş ve sıfır atık projesinde toplanılmıştır. 65 bin 758 kilogram kağıdın karşılığı olarak da bin 117 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. 269 bin kilowatt saat enerji, 1 milyon 142 bin 587 litre su ve 21 bin 38 litre petrol tasarrufu da sağlanmıştır. Yani toplanan 65 ton kağıt karşılığında hem çevre hem insan hem de doğa sağlığı adına bu kadar önemli bir dönüşüm ve kazanç elde edilmiştir. 15 bin 422 kilogram plastik atık geri dönüştürülmüştür. Bu da 248 varil petrol, 86 bin 276 kilowatt saat enerji tasarrufuna eşittir. 6 bin 793 kilogram cam atık geri dönüştürülmüş ve toplama merkezlerimizde toplanmıştır. Bu da 681 varil petrol, 283 kilowatt enerji ve 8 ton hammadde tasarrufu gerçekleştirilmiştir. Metal atıklarda bin 466 kilogram metal atık geri dönüştürülmüş bunun karşılığı da 423 litre benzin,938 kilowatt enerji tasarrufu yapılmıştır.”

