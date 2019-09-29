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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Sıfır Atık Projesi için pedal çevirdiler - TOKAT

Sıfır Atık Projesi için pedal çevirdiler - TOKAT



: - Sıfır Atık Projesi için pedal çevirdiler - "Bisikletini Al Gel, Sıfır Atığa Pedal Çevir" etkinliği - Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletleri ile toplanan gençler - Turhal Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Karakoyun'un açıklaması, - Bisikletlilerin şehir turu - Milli Egemenlik ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Parkı'na gelen bisikletlilerSıfır Atık Projesi için pedal çevirdiler - Tokat 'ın Turhal ilçesinde Belediye tarafından Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için düzenlenen etkinlikte çok sayıda ilçe sakini pedal çevirdiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Turhal ilçesinde Belediye tarafından Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için düzenlenen etkinlikte çok sayıda ilçe sakini bisiklet sürdü.Turhal Belediyesi, Sıfır Atık Projesi'ne destek için "Bisikletini Al Gel, Sıfır Atığa Pedal Çevir" etkinliği düzenledi.
Etkinlik kapsamında çoğu gençlerden oluşan katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletleri ile toplandı.Katılımcılar, Cumhuriyet, Gültekin ve Topçam caddelerinden geçerek Milli Egemenlik ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Parkı'na kadar pedal çevirdi.Turhal Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi"ne dikkat çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Karakoyun, çevre konusunda duyarlılığı artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

General Bisiklet 

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