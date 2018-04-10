Şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı

-Sürücülerin zor anlar yaşaması

-Yollarda biriken su

-Çiftçinin açıklaması

-detay görüntüler



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da etkili yağış vatandaşın yüzünü güldürdü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan yağış, vatandaşların yüzünü güldürürken, sürücülere ise zor anlar yaşattı. Son günlerde kurak günler geçiren ve hava sıcaklıklarının 20 derecelerde seyrettiği Şanlıurfa'da, sabah saatlerinden başlayarak devam eden yağmur, akşam saatlerinde aniden etkisini artırdı. Yağış, bölge insanının yüzünü güldürdü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı. Çiftçi olduğunu belirten Mehmet Ay, yağmur sevincini, “Çok şükür, çok şükür elhamdülillah” diyerek gösterdi. Meteoroloji yetkilileri yağışların yarın da etkisini göstereceğini belirtirken, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

