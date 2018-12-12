Şiddetli yağış nedeniyle 300 kişilik tekstil atölyesini su bastı

-Sulardan görüntüler

-İşçilerin suyu boşaltmalarından görüntüler

-Suya set olarak bırakılan kumaşlardan görüntüler

-Röp.



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 300 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası su altında kaldı. Sabah saatlerinde kar yağışının yerini yağmura bırakmasıyla kentte bir çok yeri su bastı. Akşam saatlerinde şiddetlenen yağmur ve kar suyu, kentte 300 kişinin çalıştı bir tekstil fabrikasını su altında bıraktı. Kendi imkanları ile bez ve torbalarla kapıların önünü kapatarak suyun içeri girmesini engelleyen iş yeri çalışanları, öte yandan içeri giren suyu kovalarla dışarı tahliye etmeye çalıştı. İş yeri sahibi Emirhan Uludil yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden yağışın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.



Yaklaşık bir buçuk saattir iş yerlerinin su altında kaldığını ve kimsinin yardıma gelmediğini belirten Uludil, şöyle konuştu.

“Bir buçuk saattir çalışanlarım işi gücü bırakıp su tahliye ediyor. Halimizi görüyorsunuz. Suyun içinde kaldık. İhracat yapan bir firmayız. Buranın zararını siz hesaplayın. Zararı da bıraktım ama çalışanlarım suyun içinde hep hastalandı. Kapının önünde göbeğine kadar suya gömülmüş tahliye eden çalışanlarımız var. Kendi çabalarımızla kumaşlarımızı kapıların önüne koymaya çalıştık. Bir türlü suyu engelleyemiyoruz. İmalathane battı. Bütün işler durdu. Zararım hat safhada” (VO)

