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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağış - BURDUR

Şiddetli yağış - BURDUR

- Taşan dereden görüntüler - Ekiplerin yol açma çalışmaları - Sel sonrası yoldan görüntüler Burdur 'da şiddetli yağış etkili olduBURDUR (AA) - Burdur 'un Tefenni ilçesinde şiddetli yağış bazı yolların kapanmasına neden oldu.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tefenni ilçesinde ikindi vakti etkili olan şiddetli yağış, Yuvalak köyü mevkisinden gelen derenin taşmasına neden oldu. Bu nedenle Tefenni - Fethiye yolu ve Tefenni'nin Seydiler, Bayramlar ve Çaylı köyleri grup yolları trafiğe kapandı.Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yolların açılması için, AFAD kontrolünde Burdur İl Özel İdare ve Tefenni Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmaları sonucu yollar trafiğe açıldı.

Muhabir Şiddetli Yağış Trol 

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