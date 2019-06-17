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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ERZURUM

Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ERZURUM

- Kentteki alt geçitlerde mahsur kalan araçlardan görüntü - Araçlardan detaylar - Araç kuyrukları - İtfaiye ekiplerinin araçları alt geçitlerden çıkarması Erzurum 'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilediERZURUM (AA) - Erzurum 'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintisi oluşan bazı alt geçitlerde vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.Kentin çeşitli bölgelerinde akşama doğru aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak, iş yeri ve evlerde su birikintileri oluştu, alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.Özellikle kent merkezinde etkisini gösteren şiddetli sağanak ve gök gürültüsü karşısında hazırlıksız yakalan vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı duraklara girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.Bazı caddelerde trafik yoğunluğu nedeniyle uzunca araç kuyruklarının oluştuğu kentte, İstasyon Caddesi Aziziye Köprüsü alt geçidinde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.Alt geçitte otomobilinde mahsur kalan bazı araç sahipleri ise kendi imkanlarıyla araçlarından çıkmaya çalıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla alt geçitlerde mahsur kalan araçlar çıkartıldı.Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle kentteki çeşitli bölgelerde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Mahsur Kaldı Akalan Şiddetli Yağış Trafik Yoğunluğu 

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