Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli sağanak etkili oldu - KIRKLARELİ

Şiddetli sağanak etkili oldu - KIRKLARELİ

- Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri - Belediye ekiplerinin çalışmaları - Cadde ve sokaklardan görüntüler Kırklareli 'nde şiddetli sağanak - Kentte aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilediKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte aniden başlayan yağış, nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sancaktar Caddesi'nde iki otomobil biriken suda mahsur kalırken, bazı evlerin bodrum katlarına su bastı. Otomobiller, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı.Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Sudan 

İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı