Şiddetli rüzgar hasara yol açtı - SAMSUN

: - Şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu - Devrilen ağaçtan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı yoldan kaldırması Samsun 'da şiddetli rüzgar hasara yol açtıSAMSUN (AA) - Samsun 'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.Şiddetli rüzgar nedeniyle İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu, Ondokuz Mayıs Lisesi önündeki ağaçlar yola devrildi. İtfaiye ekipleri ağaçları bulunduğu yerden kaldırdı.Kuzeyyıldızı ve Toptepe mahallelerinde elektrik tellerinde kopma meydana geldi.YEDAŞ yetkilileri elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlattı.
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