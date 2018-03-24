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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar elektrik direğini kırdı, çatıyı uçurdu

Şiddetli rüzgar elektrik direğini kırdı, çatıyı uçurdu

Kırılan beton direkten görüntü

Hafta Sonu Elektrik Direği Elektrik Kesintisi Şiddetli Rüzgar 

-Kopan çatıdan görüntü
-Genel görüntü
-Restaurant sahibi Musa Koca ile röportaj

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de etkili olan şiddetli rüzgar bir deponun çatısını uçururken, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde elektrik ve telefon direkleri de devrilerek, enerji nakil hatları koptu. Olay yakınında bulunan okulun hafta sonu kursu tatil edildi. Bir restauranta ait deponun çatısı uçarak elektrik direğine takıldı. Beton elektrik direği de kırıldı. Gece saatlerinde olan olay nedeniyle mahallede elektrik kesintisi meydana geldi. MEDAŞ ekipleri mahalleye elektrik verilmesi için çalışma başlattı. Deposu zarar gören Restaurant sahibi Musa Koca, 14 bin TL civarında maddi zararı olduğunu söyledi.

Koca, "Gece 03.00 sıralarında olması bir mucize. Günlük 250-300 civarında öğrenci var. Okul yönetimi bugün olan kursu da iptal etti. Ucuz atlatılmış bir kaza" diye konuştu.

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