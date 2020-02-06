Şiddetli rüzgar direk ve ağaçları devirdi

-Olay yerine sevk edilen ekipler

-Devrilen ağacın kaldırılması

-Devrilen elektrik direğinden detay

-Olay yerine sevk edilen ekipler detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği ile bir ağaç devrildi. Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Hastane Yolu üzerinde refüjde bulunan beton aydınlatma direğini yol ortasına devirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre trafik akışına kapattı. Elektrik arıza ekiplerinin çalışması sonucu caddeye devrilen direğin kaldırılması sonrası kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan, Aydınlar Mahallesi Mezarlığında bulunan bir ağaç da ilçede etkili olan rüzgarda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesi ekipleri ağacın yola devrilen kısımlarını keserek yoldan kaldırdı.



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