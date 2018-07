Şiddet olaylarına dikkat çekmek için sokak hayvanlarını tedavi ediyorlar

-Veterinerlerden görüntü

- Veterinerler, hayvanlara uygulanan şiddete karşı "Hayat Merhamettir" sloganıyla her gün bir ilçede sokak hayvanlarını tedavi ederek hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Esenler’de hem vatandaşların hayvanlarını hem de sokak hayvanlarını tedavi eden veterinerler, hayvanlara karşı bilinçli davranılması gerektiğini belirtti.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı veterinerler, "Hayat Merhamettir" sloganıyla her gün bir ilçede sokak hayvanlarını tedavi ederek hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğinde bu kez Esenler'de Dörtyol Meydan’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında veteriner hekimler meydana kurulan araçlarda yerini aldı. Veterinerler, meydanda saat 12.00 ve 15.00 arasında ilçedeki vatandaşların getirdiği hayvanları ve yaralı ya da hasta olan sokak hayvanlarının bakımını, muayenesini, yaralı olanların ise tedavisi ve aşılarını yaptı. Etkinlik kapsamında veterinerler, hayvanların genel sağlık taramasını, ağız ve diş sağlığı temizliklerini de gerçekleştirdi. Yaralı hayvanları sağlığına kavuşturmak için tedaviler yapan veterinerler, alana gelen vatandaşların hayvan hakları konusunda bilinçlenmesi için de bilgilendirme yaptı. “Parazit hastalıklarına yönelik ciddi yoğun talepler oldu” Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde veteriner olarak görev yapan ve hayvanlara karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Muhammet Efe, “Bugün burada sokak hayvanlarına yönelik, aşı, kuduz aşısı, ve genel muayene ve tedavisini yapıyoruz. Genellikle parazit hastalıklarına yönelik ciddi yoğun talepler oldu. Genel muayene de bazı vakalara rastladık. O vakalarında tedavisine yönelik gerek reçete gerekse yerinde tedavi uygulamasıyla vatandaşımıza yardımcı olmaya çalıştık. Son dönemlerde insanlara ve hayvanlara yönelik çok ciddi olaylar var. Bu vakaların temelinde çocuk yaşlardaki hayvanlara taciz, ilk öncelikli durum maalesef belirli bir yaş sonrasında da insanlara yönelen sıkıntı psikopatik bir durum var. Bununla ilgili sloganımzı Merhamet Hayattır” dedi.

“Gözü kör onun tedavisi için getirdim” Kedilerini tedavi ettirmek için meydanda kurulan alana gelen hayvansever Mehmetali Kazan, “ 3 tane kedim vardı, aşı ve muayene için getirdim. Genelde yaşanan sorunlara vurgu yapmak gerekiyor. Sokak hayvanlarının başına gelenler tüm toplumun malumu; bir facia, dehşet yaşnıyor. Yavru kedileri getirdim, bir tanesinin gözü kör onun tedavisi için getirdim. Sokak hayvanları yaralandığı zaman acil bir şekilde ambulansın gelip bunları alması noktasında sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Ben hayvanlara iyi bakılmasını istiyorum” Kedisini tedavi ettirmeye gelen bir çocuk ise, “ Aşılarını yaptık, ben hayvanlara iyi bakılmasını, mamalarının, sularının verilmesini istiyorum. Hayvanları her zaman seviyorum”