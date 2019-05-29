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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalanlar kendilerini denize attı...Denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi

Sıcaktan bunalanlar kendilerini denize attı...Denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Sağanak Yağış Hava Sıcaklıkları Yükselen Irak 

-Sahilden genel görüntü
-Denize girenler
-Kayadan atlayan genç
-Gençlerle röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da yükselen hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar kendilerini denize attı. Denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi. İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlara rağmen son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Termometrelerin göstergeleri 30 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise kendilerini sahillere attı. Kadıköy sahilindeki kumsallara kimi aileleriyle, kimi arkadaşlarıyla gelen vatandaşlar kendilerini Marmara Denizi’ne bırakarak denizin keyfini çıkardı. Denizin keyfini doyasıya çıkardıkları sıralarda İHA’ya konuşan gençler, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve serinlemek için denize geldiklerini anlattı. Gençler arkadaş grubu olarak toplandıklarını ve yüzerek serinlemek için haftada ya da 2 haftada bir denize geldiklerini söyledi.

Öte yandan denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
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