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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan Plajı'na attı Haberi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan Plajı'na attı Haberi

İstanbul ' da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denizin serin sularına girerek bunaltıcı sıcak havadan kaçtı. Caddebostan plajını doldurup denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi. İstanbul ' da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle yoğun derecede hissedilen sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi. Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. (Zİ-EY

Caddebostan 

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