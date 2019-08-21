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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor

Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor

- Mandaların suya girmesi

Köy Muhtarı Gesi Gölgeli Hayvan 

- -suda serinleyen mandalardan detay
- - gençlerin kovalarla mandaların üzerine su dökmesi
- - gölgelikten serinleyen hayvanlardan detay
- - genel detaylar
- - karakütük köy muhtarı Mithat Kılıçaslan röp.
- - manda sahibi Ahmet özdemir röp.

( MUŞ - ÖZEL) MUŞ

- Bölge halkının geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu Muş’ta günün 2-3 saatini nehirde serinleyerek geçiriyor. Muş’ta aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Azıklı, Sarıbahçe ve Umurca köylerinde binin üzerinde bulunan mandalar, Karasu Nehri’ne sokularak serinletiliyor. Köylüler, günün 2-3 saatini nehirde geçiren mandaları kovalarla yıkayarak serinlemelerine de yardımcı oluyor. Köylerinin yüzde 50-60’ının manda yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Karakütük Köy Muhtarı Mithat Kılıçaslan, “Mandalarımızı yetiştirirken Karasu Nehri’nden faydalanıyoruz. Sıcak zamanlarda hayvanlarımız nehirde 2-3 saat kalıyor. Bunun dışında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan gölgeliklerde hayvanların güneşten korunmasını sağlıyoruz. Karasu Nehri sayesinde manda yetiştiriciliği yapıyoruz. Köyümüz manda yetiştiriciliği yaparak geçiminin bir kısmını da buradan sağlıyor” dedi.
Bölgedeki Karakütük, Azıklı, Umurca ve Hasköy bölgesinde binin üzerinde manda varlığı olduğunu ifade eden manda sahibi Ahmet Özdemir ise, “Mandalarımız 2-3 saat suda kalıyor. Gençlerimiz bu hayvanlarımızı yıkayıp temizliyorlar. Havalar sıcak olduğu için mandalar dayanamıyor. Su olmazsa zaten yaşayamıyorlar. Onun için gençlerimiz her gün mandaları yıkıyorlar ve zorunlu bir iş. Her akşam saat 17.00 civarında hayvanlar tekrar nehre getirilip su veriliyor. Bu aylarda da bunaltıcı sıcak olduğu için hayvanlar dayanmıyor, bizde mecburen suya sokuyoruz” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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