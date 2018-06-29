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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan köpeğe kuzu postu giydirildi

Sıcaktan bunalan köpeğe kuzu postu giydirildi

Kuzu postlu sokak köpeği

Sokak Köpeği Köpek Sokak Köpekleri Cesar Hayvan 

-Diğer sokak köpeğin ona yaklaşması
-Vatandaşların köpek hakkında yorumları
-Gölgeliğe uzanan köpek

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce sıcaktan yürümekte zorlanan köpeğe kuzu postu giydirildi. Siverek'in Fırat Mahallesinde bulunan Hayvan Pazarı civarında çekilen görüntülerde, başı boş bir sokak köpeğine giydirilmiş kuzu postu görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuzu postu giydirilen köpeğin, sıcak havada dolaşırken bile zorlandığı görüldü.
Diğer sokak köpeklerin de ilgisini çeken köpek, bir pikabın gölgesinde uzanarak, postun ikiye katladığı sıcak havada serinlemeye çalıştı. Hangi amaçla kuzu postunun köpeğe giydirildiği öğrenilemezken, köpeğe yanaşmaya cesaret edemeyen vatandaşlar ise hayvanın o anları cep telefonları ile görüntüledi.
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