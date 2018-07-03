Sıcaktan bunalan hayvanlar baraj suyunda serinliyor

-Hayvanların suda serinlemesi

-Hayvan sahibi ile röp.



( MUŞ - ÖZEL) MUŞ



- Muş’un Bulanık ilçesindeki hayvan sahipleri, havaların iyice ısınması nedeniyle hayvanlarını baraj suyunda serinletiyor. Bulanık'ta sıcak havanın etkisini iyice arttırması insanları olduğu gibi hayvanları da etkilenmeye başladı.

Halk arasında 'ot biçme sıcakları' olarak bilinen bugünlerde, sıcaktan bunalan hayvanlar suya sokularak serinletilmeye çalışılıyor. Gülçimen köyünde hayvanlara bakan Ercan Akkuş isimli vatandaş, sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde hayvanları Alparslan-1 Barajı’na sokarak serinlettiklerini söyledi.



İnsanların sıcaktan bunaldığı gibi hayvanların da bunaldığını ifade eden Ercan Akkuş, "Hayvanlarımız sıcak havadan etkilendikleri zaman otlanmıyorlar. Biz de hayvanları bu şekilde serinletiyoruz. Hayvanlar bu şekilde hem rahatlıyorlar hem de şap gibi hastalıklara karşı iyi geliyor" dedi.

(UU-MSA-Y)

