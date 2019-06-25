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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Havuzdan görüntü

Hava Sıcaklığı 

-Serinlemeye çalışanlardan görüntü
-Eğlenenlerden görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor. Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı.
Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise kayarak havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi.


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