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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

Sıcaklık manzaraları

Bulduk Irak 

-Süs havuzuna giren çocuklar
-Taksim meydan’dan sıcaklık manzaraları
-Denize girenler
-röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sıcaklar bunalan İstanbullular sahillere ve parklara akın etti İSTANBUL

- İstanbul’da artan sıcaklıktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken yetişkinler ise kendilerini park ve bahçelere attı. İstanbul'da etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşları da zor duruma bıraktı. Artan sıcaklıktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken yetişkinler ise farklı yollar aradı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken evlerinde bunalan çok sayıda kişi denizde yüzüp sahilde güneşlendi. Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda alırken bazı yetişkinler ise kendilerini Taksim Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında buldukları gölge alanlarda serinleyen vatandaşlar çimlerin üzerinde kestirmeyi de ihmal etmedi.
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