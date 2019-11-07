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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor

Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor

Hayvanların ovada ve merada otlamaları

Hava Sıcaklığı Gesi Güneşli Hava Güneşli Hayvan 

-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlamaları
-Hayvanlardan genel detaylar
-Besicilerden Sungu Beldesinde oturan Bilal Oğuz Röp.
-Besici Haydar Sayhan Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü. Komşu birçok ilde kar yağarken, Muş’ta henüz kar yağmaması besicileri sevindiriyor. Havanın yağışsız ve güneşli geçmesiyle birlikte ovada ve meralarda hayvanlarını otlatmaya devam eden besiciler, samandan tasarruf ediyor. Besiciler, 2019 yılının kurak geçmesi nedeniyle ot, saman ve yem sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yıl havanın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle meralarda hayvanlarını otlatabildiklerini, ottan ve samandan da büyük ölçüde tasarruf ettiklerini belirtti.
Sungu beldesinde oturan Bilal Oğuz, şu an Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde soğuk ve kar yağmasına rağmen Muş Ovası’na halen kar yağmadığını söyledi.

Havaların halen sıcak ve güneşli geçmesi nedeniyle samandan tasarruf ettiklerini kaydeden Oğuz, “Samandan tasarruf ederek hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz. Bu yıl havalar sıcak ve güneşli geçtiği için ot ve samandan tasarruf etmek amacıyla büyük hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz” dedi.
250 küçükbaş hayvana baktığını belirten Haydar Sayhan ise, daha kar yağmadığını belirterek, “Hava güneşli ve sıcak olduğu için hayvanlarımızı dışarıda otlatıyoruz. Çevre illerin hemen hemen hepsinde kar yağdı, fakat buraya hala kar yağmadı. Bizim açımızdan büyük tasarruf ediyoruz. Hayvanlarımızı hala meralarda otlayabiliyoruz. Burada 250 küçükbaş hayvan otlanıyor. Eğer kar yağmış olsaydı, şu ana kadar 5 ton civarında bir saman tüketmiş olurduk. Bu açıdan biz çevre illere göre bu yıl daha şanslıyız” ifadelerini kullandı. (UU-MSA-Y)
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