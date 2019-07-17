Sıcak havalarda yemeniye yoğun ilgi



Yemeni yaparken kullanılan derinin ve malzemelerin önemli olduğunu belirten Altuğ, “Yemenilerin iç astarı koyun ve kuzu derisi oluyor. Tabanından manda derisi ve köseleden yapılıyor. 3 farklı hayvanın derisinden bir araya gelen ayakkabıyla insanlara sağlıklı ayakkabılar sunmaya çalışıyoruz. Yemeninin yapımı biraz zor. Yemeni ortaya çıkarken tamamıyla el emeğiyle oluyor. Yaklaşık 700 yıldır bir tarihi var. Yemen ' de yapılan yemeni Halep ' ten Osmanlı kültürüne geliyor. Yemeni her yaşa hitap ediyor. Yürümeye başlayan çocuklardan en yaşlı insana kadar yemeniyi kullanıyor. Gaziantepliler yaz aylarında yemeniye ilgi gösterir. Dünyanın dört bir yanından da ilgi görmeye başlıyor. İnsanlar artık sağlıklı ürünler kullanmak istiyor. Bazı filmlerde de yemeniler kullanıldı” dedi.

Yemeniler, derisi ve kalitesine göre 40 liradan 120 liraya kadar alıcısını buluyor.

