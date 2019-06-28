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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - ADIYAMAN

Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - ADIYAMAN

- Havuzda serinleyen çocuklar - Demokrasi Parkı içerisinde bulunan süs havuzu - Gölgelik alanlarda serinleyen vatandaşlar - Süs havuzunda ayaklarını serinleten vatandaş - Oyun oynayan vatandaşlarSıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman , Kahramanmaraş ve Kilis'te 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor - İslahiye'de hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcaklardan bunalan koyunlarını derede serinletiyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman , Kahramanmaraş ve Kilis'te 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor. - Adıyaman Adıyaman 'da 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan gölge alanları tercih etti. Çocuklar ise kentteki havuzlara giderek serinlemeye çalıştı.Vatandaşlardan Muhammed Talha ve Abuzer Yılmaz, sıcak havadan bunaldıkları için havuza girmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Gölgeli Hayvan 

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