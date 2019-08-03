- Sibirya Yangını İçin Rus Askeri Uçağı

-Uçak içinden su taşıma görüntüleri



( SİBİRYA ) - Sibirya yangını için Rus askeri uçağı SİBİRYA



- Rusya, Sibirya’daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet İluyşin İl-76 tipi kargo uçağını Sibirya’da günlerdir devam eden orman yangınını söndürmekle görevlendirdi. Askeri kargo uçağı olarak kullanılan İluyşin İl-76’ların her biri 42 ton su ile Krasnoyarsk’da bulunan havalimanından ayrıldı. Rusya'nın Hava Ormanı Koruma Servisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Sibirya’da yangın neredeyse 3 milyon hektarlık bir alanı küle çevirdi. Rusya’ya bağlı Buryatya ve Sakha özerk cumhuriyetlerinden yetkililer, Irkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde devlet acil durumu ilan etti.

