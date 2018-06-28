Siber Güvenlik Kümelenmesi tanıtım toplantısı

-- Genel ve detay



( ANKARA )- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir:- “Savunma konusu artık sadece TSK’nın modernizasyonu, araç ve gereçlerinin temini, güvenlik güçlerimize gerekli ekipmanların verilmesi olarak algılanmaması gerekiyor” ANKARA



- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, “Savunma konusu artık sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu, araç ve gereçlerinin temini, güvenlik güçlerimize gerekli ekipmanların verilmesi, modernizasyonu olarak algılanmaması gerekiyor” dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin tanıtım toplantısına katıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Nuri Demirağ Salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Demir, “Savunma konusu artık sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu, araç ve gereçlerinin temini, güvenlik güçlerimize gerekli ekipmanların verilmesi, modernizasyonu olarak algılanmaması gerekiyor. Sağlıktan ulaşıma, ulaşımdan haberleşmeye, haberleşmeden enerjiye, enerjiden eğitime kadar bir dizi alanda ülkenin güvenliğinin sağlanması söz konusu ve bir ülkenin güvenliği dendiğinde bütün bu alanların her biri ile ilgili toplumun herhangi bir saldırıya veya işlerin aksamasına karşı emniyetli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Siber alanının boş bırakılmaması gerektiğini kaydeden Demir, “Bizim önümüze gelen çeşitli projeler var. TSK’nın siber güvenlik projeleri, emniyet teşkilatının siber güvenlik projeleri var. Bunları yapmak zorundayız. Bunları yaparken de başta kendi teşkilatımız olmak üzere bir sorunla karşı karşıyayız. Ürün kullanımında bir yabancı bağımlılık söz konusu. Kümelenmede herkesin omuz omuza olduğu, çözümleri beraberce geliştirecekleri ve geliştirme alanlarının ortak olarak ilerleyeceği, bir taraftan bilginin arttırılması, insan kaynağının yetiştirilmesi, insan kaynağından oluşan şirketlerin ayakta kalmaları, desteklenmeleri, yerli ürünlerin öncelikle kullanılır hale gelmesi ve şirketlerimizin ayakta kalması gibi bir dizi konuya hep beraber el almamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. (İLK-BC -

