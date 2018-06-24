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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyyar sandıklar Artvin’de iş başında

Seyyar sandıklar Artvin’de iş başında

Oy kullanımından görüntüler

-Yapılan röportajlar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemine başlandı. Seçmenler, sandıklara gidip, oy kullandı. Bu seçimde ilk kez yatağa bağlı hastalar ve yaşlılar için 'seyyar sandık' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu görevlileri gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oluşturulan ekip, güvenlik önlemleri altında sandık evlere götürerek, oy verme işlemini sağladı. Oy kullananlar arasında 105 yaşında Nasibe Bostan da yer aldı. Asırlık nine ilerlemiş yaşına rağmen oyunu kullanarak seçimin ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
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