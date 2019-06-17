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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki tırda yangın - HATAY

Seyir halindeki tırda yangın - HATAY

- Kargo yüklü tırın dorsesinin yanma anı - Yanan tırdan detaylar - Şoför Mahmut Tutal'ın konuşması Hatay 'da seyir halindeki tırda yangın - İskenderun ilçesinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.Mahmut Tutal'ın kullandığı kargo yüklü 01 APL 45 plakalı tırın dorsesi, İskenderun - Payas otoyolunda seyir halindeyken alev aldı.Alevleri fark edip emniyet şeridine geçerek çekici ile dorseyi ayıran Tutal, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aracın dorsesi kullanılamaz hale geldi.Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirterek, "Seyir halindeydim, bir anda dorse tarafından alevlerin yükseldiğini fark ettim. Adana'dan merkez Antakya ilçesine gidiyordum. Kargo eşyası tamamen kül oldu. Cana gelecek mala gelsin, sağlık olsun." diye konuştu.

Argo Polis Emniyet Şeridi 

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