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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

tırın alev alev yanması,

Patlama Anı Sizce Sanayi Sitesi 

-patlama anı detaylar
-itfaiye ekipleri,
-müdahalesi,
-yanan tırdan detaylar,
-kapanan yoldan detaylar

( GAZİANTEP ) - Yaşanan patlama ise korku dolu anlar yaşattı GAZİANTEP

- Gaziantep'te seyir halinde alev alan tır korku dolu anlar yaşattı. Tırda meydana gelen bir patlama ise büyük panik yaşattı Edinilen bilgiye göre Sani Konukoğlu Bulvarı Şehirgösteren Mevkisinde seyir halinde bulunan ve halı ipliği yüklü Feridun A idaresindeki 63 FL 076 çekici plakalı tır, aniden alev aldı. Alevler, tırın çekici bölümünden dorse bölümüne doğru yayıldı. Alev topuna dönen tırda patlamada meydana geldi. Patlama ile trafikteki araçların sürücüleri ile çevredeki evlerde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Tırda başlayan yangın ile birlikte aracını park eden sürücü, yara almadan yangından kurtulmayı başardı. Olayın ardından itfaiye ekiplerini bekleyen sürücü, çaresizce aracın kül olmasını seyretti. Tırda yaşanan yangın ve patlama anı cep telefonları ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi tırdaki yangın tamamen söndürülürken, söndürme ve soğutma çalışmaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Öte yandan sürücünün tıra halı ipliğini Bapınar Organize Sanayi'den yüklediği öğrenilirken, yolda seyir ederken motor kısmında meydana gelen arızı nedeniyle KÜSGET sanayi sitesine istikametine doğru değiştirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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