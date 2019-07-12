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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

yanan tırdan görüntü

Gesi Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-yükselen dumanlardan görüntü
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda yanarak alev topuna döndü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Seyir halinde olan bir tır, aniden alev aldı. Tırı yolu kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Zaman zaman patlamaların da olduğu tırdan yükselen alevler kısa sürede aracın her tarafına sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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