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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

Tırın yanarken görüntüsü

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir tır, alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, 81 DY 510 plakalı ağaç ürünleri yükü tır, Pozantı'dan Tarsus istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aracından dumanla birlikte alevler çıktığını gören sürücü, tırı güvenli şeride çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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