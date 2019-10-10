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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Tırdan alevli görüntüler

Polis Karya Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Tekstil Malzemesi 

-*Vatandaş görüntüsü

( BİLECİK )-Malzemeler kullanılamaz hale geldi BİLECİK

- Bilecik’in Vezirhan Beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halinde olan Hebil Özkan yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 20 ZK 429 plakalı tırın römork kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tırın römork kısmında maddi hasar oluştu tekstil malzemesinin bir kısımda yangın nedeniyle zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın nedeniyle polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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