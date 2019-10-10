Seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

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( BİLECİK )-Malzemeler kullanılamaz hale geldi BİLECİK



- Bilecik’in Vezirhan Beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halinde olan Hebil Özkan yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 20 ZK 429 plakalı tırın römork kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tırın römork kısmında maddi hasar oluştu tekstil malzemesinin bir kısımda yangın nedeniyle zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın nedeniyle polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

