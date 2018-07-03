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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi - ERZİNCAN

Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi - ERZİNCAN

- Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi - Olay yerinden genel ve detay görüntü - Ağaç devrilen aracın sürücüsü Uğur Özbek'in konuşması - Polis ekiplerin olay yerinde inceleme yapmasıSeyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da seyir halindeki otomobilin üzerine devrilen yol kenarındaki ağaç maddi hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Fransa'dan memleketi Erzincan 'a tatil için gelen Uğur Özbek (44), eşi ve iki çocuğu ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde bulunan bir yakınına hasta ziyaretinde bulundu.Ziyaretin ardından eve dönmek için yola çıkan Özbek ailesinin bulunduğu Uğur Özbek yönetimindeki EP - 724 - DC plakalı otomobilin üzerine Uğur Tunçata Caddesi'nde aniden ağaç devrildi.Kazada şans eseri kimse yaralanmazken cadde bir süreliğine araç trafiğine kapandı.Olay yerine çağrılan Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri ve Belediye işçileri devrilen aracı motorlu testere ile parçalara bölerek araç ve cadde üzerinden kaldırdı.Hasta ziyaretinden eve döndüklerini belirten Uğur Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada "Otomobilimle seyir halindeyken aniden bir ağacın üzerimize devrildiğini gördüm. Ailemle birlikte eve dönüyorduk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Belediyenin kaldırım çalışması yaptığı yerde ağaçların dipleri boşaltılmış. Rüzgar da esince ağaç devrildi." dedi.

Hasta Ziyareti Zabıta Kaldırım Çalışması 

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