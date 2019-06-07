Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı

Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı

otomobilin yanma anı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'a seyir halinde olan otomobil yandı KAHRAMANMARAŞ

Bild 


- Kahramanmaraş’ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Yangın Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerinde Narlı yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken, sürücü aracını sağa çekerek dışarıya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayda kimse yara almazken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
İlgili Foto Galeriler
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı