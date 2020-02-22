Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

-İtfaiyenin müdahalesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultanbeyli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden bire alev alev yanmaya başladı.

Kendi imkanlarıyla aracı terk etmeyi başaran vatandaşlar ve çevredeki diğer vatandaşların çıkan yangına müdahalesi yetersiz olunca itfaiye ekiplerine haber edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı Korkutan yangın, Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Selçuk Han Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangını kısa sürede fark eden otomobil içerisindeki iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Seyir halinde alev topuna dönen otomobili olay yerine gelen Sultanbeyli İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı. Trafik polisleri, yanan otomobilin yakın noktasına hiç bir aracın gitmesine izin vermezken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü.



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