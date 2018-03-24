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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yanan araçtan detay

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-Ekiplerin müdahalesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 43 DB 748 plakalı otomobil seyir halindeyken biranda alev aldı. Sürücü, T.Ö. yanan otomobilden son anda kendilsini dışarı attı. Otomobil şoförü alev topuna dönen araca müdahale edemeyince Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Otomobilde büyük maddi hasar oluştu.
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