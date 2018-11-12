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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki motosikletten el bombası düştü - GAZİANTEP

Seyir halindeki motosikletten el bombası düştü - GAZİANTEP

- El bombasının düşme anına ait görüntüSeyir halindeki motosikletten el bombası düştüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, seyir halindeki bir motosikletten pimi çekilmemiş el bombası düştü.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletten pimi çekilmemiş el bombası düştü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı.Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını incelemek üzere emniyete götürdü.Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Polis El Bombası Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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