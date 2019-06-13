Seyir halindeki araçtan üzerine ateş açılan şahıs ağır yaralandı

-Seyir halindeki araçtan ateş açılan şahıs ağır yaralandı

-ateş açılan çocuğun yaralı halde yerde olması

-genel detay



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



Şanlıurfa’da yolda yürüyen yabancı uyruklu şahıs, bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir erkek şahsa yoldan geçen bir araç içerisinden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan şahıs yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içerisinde yatan şahsın yanına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak saldırıyı düzenleyen şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

