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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Yanan aracın görüntüsü

Sosyal Medya Araç Yangını Cep Telefonu 

-İtfaiye ekiplerinin araca müdahalesi
-Söndürme çalışmaları
-Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin yaptığı çalışmalardan görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de seyir halindeki araç motor kısmından alev alarak yandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Sürücüsünün park ederek indiği araçtaki yangına, önce çevredekiler, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
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